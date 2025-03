Mineralbäder in Baden-Württemberg: Mineralbäder in Stuttgart geschlossen – das sind jetzt die Alternativen

1 Die Therme Vierordtbad in Karlsruhe. Foto: Karlsruher Bäder

Das hat es in Stuttgart noch nie gegeben: Alle drei Mineralbäder haben gleichzeitig geschlossen. Das sorgt für Unmut. Doch es heißt nicht verzagen, denn in der Umgebung gibt es durchaus Alternativen. Wir stellen sechs schöne Bäder vor.









Die Stuttgarterinnen und Stuttgarter sind betrübt: Alle drei Mineralbäder in der Landeshauptstadt haben gleichzeitig geschlossen. Für Fans des Stuttgarter Mineralwassers grenzt das an eine Katastrophe aufgrund der Einzigartigkeit der hiesigen Mineralquellen. Wer allerdings nicht bis zur voraussichtlichen Wiedereröffnung am 7. April warten und eine Therme besuchen will, muss sich nach einer Alternative im Ländle umsehen. Hier stellen wir sechs schöne Thermen und Mineralbäder vor, die als Ausweichmöglichkeit genutzt werden können.