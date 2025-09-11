Mindestlohn in Basel-Stadt: Sollen Basler Behörden mehr kontrollieren?

Der kantonale Mindestlohn treibt die Basler Politik auch nach der Einführung um. Warum die SVP deutliche Nachteile für Berufseinsteiger sieht.
22 Franken pro Stunde: So viel müssen Betriebe ihren Angestellten mittlerweile mindestens zahlen, wie die Mindestlohnverordnung in Basel-Stadt vorsieht. Basel stimmte im Juni 2021 als erster Deutschschweizer Kanton an der Urne der Einführung eines Mindestlohns von 21 Franken pro Stunde zu – vorab gab es heftige Debatten, denn an der Verordnung schieden sich die Geister.