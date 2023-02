1 Die Feuerwehr in Kappel musste am Montagnachmittag die gut besuchte Festhalle wegen Pfeffersprays in der Luft räumen. Foto: von Ditfurth/dpa

Weil ein Unbekannter Pfefferspray in der Kappeler Festhalle versprühte, musste die Feuerwehr am Montagnachmittag die gut besuchte Halle räumen. Mindestens 37 Personen erlitten durch die Gase in der Luft körperliche Beeinträchtigungen.









Schock am Rosenmontag in Kappel: Nach dem Fasentsumzug wurde gegen 17 Uhr in der Kappeler Festhalle durch einen bislang Unbekannten vermutlich Pfefferspray versprüht. Mindestens 37 Menschen in der Halle erlitten dadurch körperliche Beeinträchtigungen – zum Beispiel Reizhusten und gerötete Augen – wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Die zu diesem Zeitpunkt schon gut besuchte Halle musste daher von der Feuerwehr Kappel geräumt werden, um zu Lüften. Der Rettungsdienst war mit 3 Fahrzeugen im Einsatz, so die Polizei.

Der Polizeiposten Ettenheim hat die Ermittlungen zum Verursacher aufgenommen und erbittet Hinweise unter Telefon 07822/44 69 50. Zudem bittet die Polizei weitere Geschädigte, sich zu melden.