Mindestens 100.000 Euro für 50 Meter: Straßenbreite sorgt in Oberschopfheim für Diskussion

1 Der Grundstückseigentümer der Hanglage links möchte seinen Hang an die Gemeinde kostenlos abtreten, um die Schulstraße zu verbreitern. Foto: Bohnert-Seidel

Im Oberschopfheimer Rat wurde über Sinn und Zweck zu Arbeiten an der Schulstraße beraten. In die knapp 50 Meter müssten mindestens 100.000 Euro investiert werden.









Ein Oberschopfheimer möchte ein Stück seines Grundstücks entlang der Schulstraße an die Gemeinde kostenlos übergeben. „In diesem Bereich kommen derzeit unmöglich zwei Fahrzeuge aneinander vorbei“, führte Ortsvorsteher Michael Jäckle am Montag bei der Sitzung des Ortschaftsrats aus. Auch ein Gehweg gibt es dort nicht. Im Grunde wäre es sinnvoll, den Erwerb des Grundstücks vorzunehmen, so die mehrheitliche Empfehlung aus dem Ortschaftsrat, der jetzt eine Prüfung zur Machbarkeit einer möglichen Planung wünscht. Und das, obwohl Bauamtsleiter Markus Reinbold viele Gründe nannte, die dagegen sprachen. So rechnete der Bauamtsleiter mit Baukosten von mindestens 100 000 Euro für die Zurücksetzung der Mauer und der damit verbundenen Verbreiterung der Straße. Zu den Baukosten hinzu kämen auch Planungskosten in Höhe von bis zu 15 000 Euro, mit denen ein externes Büro beauftragt werden müsste. Dass die Schaffung eines Gehwegs, wie er gewünscht wäre, ausgeschlossen werden muss, machte Reinbold unmissverständlich klar.