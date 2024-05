1 Am Landgericht Rottweil fand eine Verhandlung wegen Foto: Lück

Eine Gerichtsverhandlung mit brisanten Inhalt fand am Landgericht Rottweil statt. Es ging um den schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes und den Besitz kinderpornografischer Inhalte sowie die Körperverletzung einer damaligen Freundin.









Link kopiert



Ein 34-jähriger Schramberger war in erster Instanz am Amtsgericht Rottweil zu zwei Jahren und zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft legte ihm zur Last, dass er am 28. November 2022 mit der damals noch 13-jährigen Tochter seiner Freundin den Geschlechtsakt vollzogen habe. Außerdem habe er zwei Nacktbilder der Tochter auf seinem Handy abgespeichert. Zudem habe er am 15. Februar 2023 die besagte Freundin während eines Streits geschlagen.