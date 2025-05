Nach der großen Generalsanierung ist das Freibad mittlerweile Geschichte, indes mit einem großen Schiebetor an der Stirnseite offenbart das Hallenbad gleichfalls ein großes Stück weit tolles Freibadambiente.

Der Außenbereich mit einem attraktiven Kinderspielplanschbecken, der an ein Sauschwänzle erinnernden 46-Meter-Rutsche – jetzt mit großer elektronischer Zeitnahmemessung für die rasanten Fahrten, diversen Chill-Out-Möglichkeiten in einem Park von Liegen und ausgedehnten Rasenflächen sowie ausgiebigem Spielterrain für die jüngeren Kinder und Jugendliche.

Freibad-Romantiker hatten im Kommunalwahlkampf 2024 etwas Hoffnung geschöpft, dass ob der anstehenden großen Solemarsanierung das Freibad temporär noch einmal „ausgebuddelt“ werden könnte, um im Minara im größeren Stil diverse Wellnessangebote aus der Therme weiterführen zu können. Kur und Bäder Chef Markus Spettel verneint indes, solche Überlegungen zu haben.

50 000 Gäste jährlich

Die Bad Dürrheimer Visitenkarte war 1980 erbaut worden und von September 2019 bis August 2021 für 8,9 Mio Euro aufwendig entkernt und dann saniert worden. Nach Corona-Zeiten und explodierenden Energiepreisen ob des Ukraine-Krieges gab es weitere Langzeitschließungen.

Mittlerweile zählt das Minara wieder jährlich um die 50 000 Badegäste. Vor der Generalsanierung und mit dem Freibad waren es noch mehr Besucher gewesen – Spettel erinnert sich, dass es in einem Jahrhundertsommer einmal fast 100 000 gewesen sein sollen.

Etwa eine Million Liter Wasser

Nach Ostern erfolgten ab dem 28. April die jährlichen großen Innen- und Außenbereichsarbeiten. Minara-Bereichs- und Teamleiter Stefan Becker zog dafür den Stöpsel des 25 Meter langen Beckens. „Bis die ziemlich genau eine Millionen Liter Wasser abgelassen waren, dauerte es über einen Tag“, informiert er.

Insgesamt sieben Mitarbeiter, mehrere auf kurzem Dienstweg vom Solemar kurzzeitig herüber transferiert, nutzen intensiv Hochdruckstrahlreiniger, Schrubber, Schwämme und weitere Utensilien, um das Bad wieder von Grund auf zu reinigen und in einen glänzenden Tip-Top-Zustand zu bringen.

Geduldige Handarbeit ist im Außenbereich gefragt, wenn ganz viel Moos und Gras zwischen Steinen entfernt werden muss. Das zur Beckenfüllung genutzte Nass stammt nicht mehr aus einem westlich vom Minara in Richtung Bundesstraße gelegenen Brunnen. Von dort wurde jahrzehntelang Mineralwasser für das Schwimmbad genutzt, woraus auch der Name sich begründet. In der Neuzeit stammt das Wasser aus dem auf halben Weg nach Donaueschingen gelegenen Wasserwerk, was die Namensnennung hinterfragen lässt.

Das genutzte Wasser muss von der betreibenden Kur und Bäder GmbH vermeintlich nach dem Motto „rechte Tasche, linke Tasche“ regulär an die Stadt bezahlt werden. Dafür bezuschusst die Kommune Bad Dürrheim das Minara mit jährlich rund 900 000 Euro.

Bis zum Juni wird an den Wochenenden am blauen Kastenkiosk im Freibereich mit einem großen Angebot die Bewirtung für kleine und große Schleckermäuler durch das Team von Daniel Reisinger erfolgen, der dem kleinen Hunger und großen Durst schon im Hindenburg-Park der Gäste kräftig Parolimöglichkeiten bietet. Das Angebot im Minara wird dann über den Sommer hinweg täglich offeriert. Der Minara-Eintrittspreis liegt weiterhin bei 5,50 Euro für Erwachsene, für die Kinder- und Jugendliche im Alter von drei bis 17 Jahre bei 3,50 Euro.

Programm im Minara

Wochenprogramm

Am 13. Mai soll die Wiedereröffnung mit dem Außenbereich erfolgen. Stefan Becker und sein 15-köpfiges Team aus Voll- und Teilzeitbeschäftigten haben zum regulären Schwimmen auch ein interessantes Sommerferienprogramm gestaltet, das an Nachmittagen immer interessante Spieleaktion bieten soll. An Montagen werden die Kinder mit einer Minidisco und Luftballontieren unterhalten, an den Dienstagen werden die „brachialsten Arschbomben“ in einem Wettbewerb ermittelt. Mittwochs stehen Beachvolleyballspiele auf dem Programm, an Donnerstagen Wasserball im Flachwasser. Eher seriös und sinnvoll wird es an den Freitagen, wenn ganztags Schwimmabzeichen wie Seepferdchen oder Freischwimmer kostenlos abgenommen werden.

Zusatzprogramm

In einem Zusatzprogramm wird am 27. und 28. Juni ein Open-Air Kino veranstaltet, was mit dem attraktiven kulinarischem Angebot des SSC wohl ein richtiger Publikumsmagnet werden wird. Weitere Punkte sind eine Schaumparty am 3. Juli, Marshmallow-Grillen am 17. August und 7. September. Am 23. und 30. August werden Grill- und Chillabende gefeiert. Am Wochenende des 13. und 14. September erfolgt der Ferienkehraus mit Hindernisparcourswettbewerben, Hüpfburg und weiteren Partyevents in der Zusammenarbeit mit der Stadtjugendpflege.