Millionensumme vom Land ist da: Das Gründerzentrum „Innolab“ am Lahrer Flugplatz darf jetzt durchstarten

Der Förderbescheid über 1,2 Millionen Euro für das Gründerzentrum am Lahrer Flugplatz ist übergeben. Damit kann die Ausschreibung für die Sanierung starten.
Dass das baden-württembergische Wirtschaftsministerium das Innovations- und Gründerzentrum am Lahrer Flugplatz unterstützen wird, hatte Markus Ibert schon beim Frühlingsempfang bekanntgegeben. Am Mittwoch konnten der OB und Gründungsmanager Tobias Fischer nun den Bescheid entgegennehmen. Exakt 1.216.523 Euro und 28 Cent fließen von Stuttgart nach Lahr. Damit sind die Gesamtkosten für die Sanierung des Gebäudes von 1,5 Millionen zu 80 Prozent abgedeckt.