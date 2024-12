Mitten in dem Oberndorfer Stadtteil steht jetzt eine Ruine

Millionenschaden in Boll

1 Das Feuer ist endgültig gelöscht. Dafür mussten Teile des einsturzgefährdeten Gebäudes abgetragen werden. Foto: Bodo Schnekenburger

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von fahrlässiger Brandstiftung aus. Die Spendenbereitschaft ist indes ungebrochen.









Ein Baustellenzaun sperrt den Einsatzbereich ab. Dahinter: eine Ruine. Das Gebäude, in dem am Donnerstag stundenlang ein Feuer tobte, steht nur noch in Teilen.