Millionenschaden in Boll

8 Nichts mehr zu retten ist aus den Trümmern. Das einsturzgefährdete Gebäude selbst darf nicht mehr betreten werden. Foto: Schnekenburger

Der Brand in einem Wohn- und Werkstattgebäude mitten im kleinen Ort Boll bei Oberndorf ist auch nach 24 Stunden noch nicht vollständig gelöscht. Unterdessen kommen über eine Online-Aktion viele Spenden für die betroffene Familie zusammen.









Auch am Freitagvormittag liegt starker Brandgeruch in der Luft. Aus einem Nebeneingang dringt immer wieder Rauch. Doch lässt das Bild der Zerstörung erahnen, wie dramatisch die Situation am Vorabend war.