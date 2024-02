Millionenschaden auch in der Region: Polizei schnappt bundesweit agierende Diebesbande

Ermittlungserfolg für die Kripo in Rottweil: Eine bundesweit agierende Buntmetall-Diebesbande ist der Polizei ins Netz gegangen. Die Verdächtigen waren unter anderem auch im Raum Tuttlingen und Freudenstadt am Werk.

Seit November 2023 hatten bis dahin unbekannte Täter im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz zwei Einbrüche bei metallverarbeitenden Firmen in Geisingen und Tuttlingen verübt. Entwendet wurden dabei Buntmetall und hochwertige Werkzeuge im Wert von über einer Million Euro.

Im Zuge der über mehrere Monate andauernden Ermittlungen gelang es nun Ermittlern der Kriminalpolizeidirektion Rottweil, vier männliche Tatverdächtige einer bundesweit agierenden Bande aus Nordrhein-Westfalen festzunehmen. Alle vier Männer befinden sich zwischenzeitlich in Haft.

Lesen Sie auch

Bei den Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass die Bande weitere Einbrüche in mehreren Bundesländern verübt haben soll.

In einer länderübergreifenden Kooperation mit Ermittlern der Kriminalpolizeidienststellen in Hagen und Gelsenkirchen konnten der Einbruchsserie insgesamt 21 über das gesamte Bundesgebiet verteilte Taten den Tatverdächtigen zugeordnet werden - darunter auch ein Fall in Eutingen im Kreis Freudenstadt.

Vier Männer im Alter von 22 bis 38 Jahren festgenommen

Über die Staatsanwaltschaft Rottweil erfolgten nun durch die Kriminalpolizeidirektion Rottweil mit Unterstützung der Dienststellen in Hagen und Gelsenkirchen mehrere Durchsuchungen und schließlich die Festnahmen der vier dringend tatverdächtigen und aus Rumänien stammenden Männer im Alter von 22 bis 38 Jahren.

Die bundesländerübergreifenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu weiteren Taten und Tatbeteiligten dauern an, heißt es abschließend.