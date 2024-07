Millionenschaden am Lahrer Flugplatz

1 Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen meterhoch aus der Produktionshalle. Foto: Einsatz-Report 24

Die Flammen schlugen meterhoch in den Himmel: Dienstagfrüh musste die Lahrer Feuerwehr mit einem Großaufgebot auf das Flugplatz-Gelände ausrücken. Die Chefetage denkt bereits an den Wiederaufbau.









Link kopiert



Gegen 3.30 Uhr wird Feuer in einer Produktionshalle am Flugplatz gemeldet. Es ist das Werk 3 der Rubin-Mühle, das 2017 in Betrieb genommen wurde, um wegen des stark gewachsenen Produktbereichs weitere Verpackungslinien einrichten zu können.