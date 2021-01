Millionenprojekte Wie geht es 2021 in Bisingen weiter?

Bisingen und Corona: Das bedeutet auch für die Kirchspielgemeinde ausgefallene Gemeinderatssitzungen und aufgeschobene Entscheidungen. Wir haben bei fünf wichtigen Themen nachgehakt: Wie ist der aktuelle Stand? Und was will die Gemeinde dabei 2021 erreichen? Die Antworten gibt es in unserem (SB+)Artikel.