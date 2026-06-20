Millionenprojekte In Rheinfelden: So geht es nach der Sanierung der Fécamphalle weiter

Für rund vier Millionen Euro ist die Fécamphalle im laufenden Betrieb saniert worden. Nach den Sommerferien kommt das Georg-Büchner-Gymnasium an die Reihe.
Schon Schulpatron Georg Büchner gab seinem literarischen Hauptdarsteller Franz Woyzeck auf den Weg, „eins nach dem anderen, teile er sich ein“, rezitierte Gymnasialdirektor Volker Habermaier zu seiner Begrüßung die geladenen Gäste an der Einweihungsfeier zum Abschluss der Sanierungsmaßnahmen an der Fécamphalle am Freitag. Diese waren etappenweise und während des laufenden Betriebs über mehrere Jahre erfolgt. Als einzige Dreifeldsporthalle der großen Kreisstadt ist sie sowohl für den Schulunterricht als auch die Vereine ein wichtiger Trainingsort.