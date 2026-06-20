Millionenprojekte In Rheinfelden: So geht es nach der Sanierung der Fécamphalle weiter

Für rund vier Millionen Euro ist die Fécamphalle im laufenden Betrieb saniert worden. Nach den Sommerferien kommt das Georg-Büchner-Gymnasium an die Reihe.

Schon Schulpatron Georg Büchner gab seinem literarischen Hauptdarsteller Franz Woyzeck auf den Weg, „eins nach dem anderen, teile er sich ein“, rezitierte Gymnasialdirektor Volker Habermaier zu seiner Begrüßung die geladenen Gäste an der Einweihungsfeier zum Abschluss der Sanierungsmaßnahmen an der Fécamphalle am Freitag. Diese waren etappenweise und während des laufenden Betriebs über mehrere Jahre erfolgt. Als einzige Dreifeldsporthalle der großen Kreisstadt ist sie sowohl für den Schulunterricht als auch die Vereine ein wichtiger Trainingsort.

Arbeiten über Jahre Habermaier rief in Erinnerung, dass seit seinem Amtsantritt 2016 immer wieder Erneuerungen stattfanden. Neben der Neugestaltung des Foyers und der Toiletten hob er die naturwissenschaftlichen Räume hervor, für die man das Georg-Büchner-Gymnasium (GBG) beneide. Die nun erfolgte energetische Sanierung der Halle sei dringend nötig gewesen. Dies habe er vor dem Festakt im dritten Stock des Schulgebäudes selbst spüren müssen.

OB: Zu wenig Fördermittel

Dazu freute sich Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, dass in den Sommerferien am GBG mit dem Austausch der Fenster an der Süd- und Ostseite der erste Bauabschnitt beginne. Bis 2028 sollen die Arbeiten mit der Fassadensanierung abgeschlossen werden. Aktuell rechnet die Stadt mit Kosten in Höhe von 5,2 Millionen Euro und 981.000 Fördermitteln.

Sieht aus wie ein Neubau: die Fassade der Fécamphalle mit überdachten Fahrradständern. Foto: Rolf Rombach

Eberhardt nannte die Investitionen in die Schulgebäude der Stadt eine bewusste Entscheidung. Parallel läuft derzeit die Sanierung der über 60 Jahre alten Realschule auf Hochtouren. Obwohl damit viele planerische Schritte verbunden seien, sei der Grundsatz, den Großteil der Arbeiten in die Ferienzeit zu legen, erfolgreich. Er dankte dem Architekturbüro Moser sowie dem städtischen Gebäudemanagement für deren Engagement, die mehr als zehn verschiedenen Großgewerke koordiniert zu haben.

Den Kosten von vier Millionen Euro stünden lediglich 450.000 Euro Fördermittel gegenüber, wie Eberhardt kritisierte. Dem Stadtsportausschuss, der die Planung der Trainingszeiten in der Halle für Vereine koordiniert, vertreten durch den Vorsitzenden Dieter Wild, übergab der Oberbürgermeister einen Umschlag für die Anschaffung von Sportgeräten.

Halle produziert nun Strom

Die 1972 errichtete Fécamphalle erhielt 2022 eine neue Dachfläche mit Oberlichtern inklusive Wärme- und Rauchabzugsfunktion. Auch wurde die abgehängte Decke entfernt, wodurch alles nun heller und moderner wirkt.

Die Aktualisierung der Brandschutzeinrichtungen umfassen eine integrierte Brandmeldeanlage und eine Sicherheitsbeleuchtung. „Dieser hohe Standard bedeutet für uns auch eine hohe Sicherheit“, betonte Klaus Eberhardt.

Eine neue 80 kWp-Photovoltaik-Anlage soll im Jahr rund 85.000 Kilowattstunden Sonnenstrom liefern, wovon rund 50.000 Kilowattstunden direkt verbraucht werden sollen. Die jährliche Ersparnis von rund 17.000 Euro Stromkosten soll sich in fünf Jahren amortisiert haben.

E-Ladesäule

Zudem wurde eine umfangreiche energetische Sanierung an Fassade und Fenstern vollzogen. Eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge sowie überdachte Fahrradabstellplätze runden die Erneuerung ab.