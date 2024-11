Wie das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration mitteilt, erhalten die Landkreise Rottweil und Böblingen neue Frauen- und Kinderschutzhäuser. Das Land unterstützt die beiden Bauvorhaben mit rund 5,6 Millionen Euro. Ziel der Landesregierung ist es, Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt wirkungsvoll zu bekämpfen und Betroffene bestmöglich zu beraten und zu schützen.

Gewalt ein großes Problem

„Gewalt gegen Frauen und Kinder ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Zu oft wird geschwiegen und weggesehen. Als großes Flächenland steht Baden-Württemberg vor der Herausforderung, allen Frauen unabhängig von ihrem Wohnort Schutz bieten zu können. Deshalb braucht es in jedem Landkreis Schutzplätze für Betroffene und ihre Kinder“, sagte Staatssekretärin Ute Leidig am Donnerstag in Stuttgart.

Lesen Sie auch

Mit genau demselben Wortlaut begrüßt Stefan Teufel, CDU-Landtagsabgeordneter, in einer Pressemitteilung die Förderung. „Ein sicherer Ort, an dem Kinder und Frauen in Not umfassenden Schutz, Unterstützung und Beratung finden können, ist unverzichtbar für unsere Gesellschaft“, ergänzt er.

Förderung von 1,79 Millionen Euro

Nun fördert das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration den Bau von zwei neuen Frauen- und Kinderschutzhäusern in bisher unterversorgten Regionen. Die Landkreise Böblingen und Rottweil setzen sich seit Jahren für den Bau ein, wurden allerdings bisher im Rahmen des Bundesinvestitionsprogramms „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ trotz Befürwortung des Landes nicht berücksichtigt, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums.

Im Landkreis Rottweil unterstützt die Landesregierung die Stiftung St. Franziskus mit einer Förderung von 1,79 Millionen Euro und übernimmt damit 75 Prozent der Gesamtkosten in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro für das neue Frauen- und Kinderschutzhaus mit zwölf barrierefreien Schutzplätzen. Die Fertigstellung beider Frauen- und Kinderschutzhäuser ist im Jahr 2027 vorgesehen.

Info

In Baden-Württemberg gibt es 44 Frauen- und Kinderschutzhäuser für gewaltbetroffene Frauen mit 876 Plätzen (2024) in freier und kommunaler Trägerschaft. Um Betroffenen von häuslicher Gewalt Schutz und Unterstützung zu ermöglichen, fördert das Land über die kommunale Daseinsvorsorge hinaus die 44 Frauen- und Kinderschutzhäuser in der Wahrnehmung von Aufgaben der Prävention und der Nachsorge.