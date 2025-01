Millionen-Lücke im Haushalt: St. Georgener Verwaltung zweifelt Zensus-Ergebnis an

So läuft die Blutspende ab Viele stille Helden des Alltags in Königsfeld

Blutspendetermine haben in Königsfeld eine lange Tradition. Seit 1978 beteiligt sich der Ortsverein des Roten Kreuzes (DRK) an den Aktionen des Blutspendediensts. „Jeder Tropfen zählt“, hieß es auch am vergangenen Wochenende. Und viele folgten dem Aufruf.