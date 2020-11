Millionen-Investition in Hardt Zentrum für Gesundheit soll bis 2022 entstehen

Und das kommt so: "Die Gemeinde hat das Gebäude Anfang 2018 gekauft", erzählt Bürgermeister Michael Moosmann. Gemeinsam mit der Raiffeisenbank Aichhalden-Hardt-Sulgen wurde nach einem Investor für Gesundheitsangebote gesucht. Schon bald wurde dieser gefunden – und zwar in Person von Joachim Kopp, der in Aichhalden einen Stuckateurbetrieb leitet. Er tritt als Investor, Makler und Bauträger beim nächsten Hardter Großprojekt auf. "Vom Aushub bis zum Verlegen des letzten Teppichs" sei er mit im Boot, verspricht er. Die ersten Gespräche zwischen Gemeinde und Kopp gab es bereits Ende 2018. Vor einer Woche war der Notartermin zum Verkauf von Gebäude und Grundstück an den Investor.

Haus und Schuppen sollen Anfang 2021 abgerissen werden