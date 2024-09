Millionen-Investition in Gengenbach: Dreher baut Großbäckerei auf Hukla-Gelände

Das Unternehmen Dreher investiert am Ortseingang von Gengenbach – und zwar schnell: Baubeginn soll schon im März sein.

Die Pläne wurden am Freitag der Öffentlichkeit vorgestellt: Die Stadtbäckerei Dreher baut in Gengenbach einen modernen Bäckereibetrieb inklusive Verwaltung. Bisher ist die Produktion auf mehrere Standorte im Gewerbegebiet Oberer Grün verteilt. Im Neubau – mit einer Nutzfläche von 10 000 Quadratmeter – sollen die Produktionsabläufe optimiert und ausgestattet mit modernster Technik auf einen Standort vereint werden.

Gemeinsam mit Bürgermeister Thorsten Erny, der sich einer Pressemitteilung zufolge freut, dass die Firma mit ihrem Hauptsitz in Gengenbach bleibt, präsentierte Geschäftsführer Markus Dreher das Neubauprojekt. Demnach erwirbt das Unternehmen 2,15 Hektar des 2,5 Hektar großen Grundstücks in der Allmend am Kreisverkehr.

Weitere Neuansiedlung in Aussicht

Der Rest des Areals werde künftig „von einem in der Region fest verankerten Dienstleister für einen Neubau genutzt“, wie es von der Stadt Gengenbach heißt. Dazu soll es in den nächsten Tagen eine separate Ankündigung geben. Die bisherigen Dreher-Gebäude seien bereits oder würden noch an in Gengenbach ansässige Unternehmen veräußert.

Der Zeitplan von Dreher ist straff: Im Oktober soll der Bauantrag eingereicht werden, Baubeginn ist für den 1. März 2025 geplant und die Fertigstellung soll im Sommer 2026 erfolgen.

Nächste Generation in den Startlöchern

Den Antrieb für diesen Schritt nennt Markus Dreher ein „Generationenversprechen“ und „ein klares Signal in die Zukunftssicherung des Unternehmens“. Ziel sei, an die nächste Generation ein innovatives, gesundes Unternehmen weiterzugeben, wie er es selbst von seinem Vater Albin Dreher übernommen habe. Sohn Lukas Dreher soll 2026 in die Geschäftsführung des Unternehmens einsteigen.

Zuwachs von 50 Mitarbeitern

Der Neubau, hieß es am Freitag, koste einen zweistelligen Millionenbetrag und sei die größte Einzelinvestition in der 65-jährigen Geschichte Drehers. Am neuen Standort plant die Firma einen Zuwachs von etwa 50 Mitarbeitern. Damit wären dann rund 200 Beschäftige im neuen Unternehmenssitz tätig.