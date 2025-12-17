Millionen-Investition: Freiburg setzt auf Abwärmenutzung

Landesumweltministerin Thekla Walker besucht die neue Energiezentrale der Badenova. Ein 20-Millionen-Euro-Projekt zur Versorgung des Freiburger Westens steht kurz vor dem Abschluss.

Freiburg ist nicht in erster Linie eine Industriestadt. Doch es gibt Ausnahmen: Das internationale Chemieunternehmen Cerdia betreibt hier seinen größten und europaweit einzigartigen Produktionsstandort zur Herstellung von Filtermaterialien aus Zelluloseacetat. Diese Produkte sind beispielsweise in der Bekleidungsindustrie eine Alternative zu Plastik und basieren auf Holzzellstoff.

Mehr als 700 Menschen arbeiten in der Fabrik, die auf über 80 Jahre Firmengeschichte in der Stadt zurückblickt. Gemeinsam mit dem regionalen Energieversorger Badenova, der auf dem Cerdia-Gelände rund 20 Millionen Euro in eine neue Fernwärmezentrale zur Versorgung des Freiburger Westens investiert, tritt das Unternehmen nun auch als Wärmeversorger auf.

Das 20-Millionen-Euro-Projekt gilt als „ein Meilenstein“

Die neue Energiezentrale besteht im Wesentlichen aus zwei groß dimensionierten Wärmepumpen und nutzt bislang ungenutzte Abwärme aus den Produktionsprozessen der Cerdia für die Energiegewinnung. Das 20-Millionen-Euro-Projekt sei „ein Meilenstein“, so Badenova-Vorstand Dirk Sattur.

Jährlich investiere das Unternehmen rund 50 Millionen Euro in den Ausbau seiner regionalen Wärmenetze. „Die Wärmewende ist der richtige Pfad für uns.“ Ähnliche Projekte gibt es in anderen Ländern bereits seit Langem. Laut Projektleiter Henning Leuckel steht im Rathaus von Zürich eine vergleichbare Energiezentrale, die in den 1930er-Jahren eingebaut wurde und bis heute funktioniert.

Rasenheizung wird seit 2017 mit Fernwärme betrieben

Auch die neue Anlage in Freiburg, die nach rund einem Jahr Bauzeit kurz vor der Fertigstellung steht, ist keine Premiere für Cerdia und Badenova: Die Rasenheizung im neuen Stadion des SC Freiburg und die Messe Freiburg werden zum Beispiel bereits seit 2017 mit Fernwärme aus 50 Grad warmem Brauchwasser aus der Cerdia-Produktion beheizt. Rund 23 600 Tonnen CO₂ können mit der neuen Anlage jährlich eingespart werden. Perspektivisch soll auch der neue Stadtteil Dietenbach als Teil des Freiburger Fernwärmenetzes West seine Wärme aus der Energiezentrale beziehen, die eine Wärmeleistung von 60 Gigawattstunden pro Jahr bereitstellt.

Ein Energiekonzept wie die neue Badenova-Zentrale passt somit voll ins Bild Freiburgs als Vorreiterstadt für „grüne“ Themen und die Energiewende. Industrielle Abwärme für die Wärmewende in der Energieversorgung zu nutzen und damit vom Gas wegzukommen, sei von zentraler Bedeutung für die zukünftige Energieversorgung, sagte Landesumweltministerin Thekla Walker (Grüne) bei ihrem Freiburg-Besuch.

Walker: Abwartende, unsichere Grundstimmung im Land

„Für alle, die investieren wollen, braucht es verlässliche Rahmenbedingungen. Da reicht es nicht, einfach nur ein Gesetz umzubenennen.“ Derzeit sorge die energiepolitische Rolle rückwärts auf Bundes- und Europaebene für eine abwartende, unsichere Grundstimmung im Land, so Walker. „Wenn ich mir nicht sicher bin, wie zum Beispiel die Investitionsbedingungen langfristig aussehen, warte ich erst einmal ab.“ Schließlich gehe es um die Finanzierung großer Millioneninvestitionen.

Großprojekte wie die Energiezentrale seien auf Dekaden ausgelegt. Politik aber nur auf Wahlperioden. Man müsse daher bereit sein, geplante Geschäfte anzupassen, sagte Klaus Preiser, Geschäftsführer der Badenova-Tochter Wärmeplus, die hinter der Energiezentrale steht. Das Projekt wurde gemeinsam mit Cerdia-Vorstand Dieter Feldmann entwickelt.