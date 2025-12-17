Millionen-Investition: Freiburg setzt auf Abwärmenutzung

Landesumweltministerin Thekla Walker besucht die neue Energiezentrale der Badenova. Ein 20-Millionen-Euro-Projekt zur Versorgung des Freiburger Westens steht kurz vor dem Abschluss.
Freiburg ist nicht in erster Linie eine Industriestadt. Doch es gibt Ausnahmen: Das internationale Chemieunternehmen Cerdia betreibt hier seinen größten und europaweit einzigartigen Produktionsstandort zur Herstellung von Filtermaterialien aus Zelluloseacetat. Diese Produkte sind beispielsweise in der Bekleidungsindustrie eine Alternative zu Plastik und basieren auf Holzzellstoff.