1 Die geplante Innensanierung der Altensteiger Markgrafenhalle kostet rund drei Millionen Euro. Foto: Köncke

Der Bau- und Umweltausschuss des Altensteiger Gemeinderats hat sich für die Innensanierung der Markgrafenhalle ausgesprochen. Man rechnet mit Kosten von drei Millionen Euro.

Altensteig - Die Mehrzweckhalle wurde 1980 eingeweiht. Genutzt wird sie für den Trainingsbetrieb örtlicher Vereine und den Sportunterricht der Markgrafen-Grundschule. Außerdem finden dort Konzerte, Theateraufführungen, Seniorennachmittage und andere Veranstaltungen des öffentlichen Lebens statt.

"Inzwischen gibt es viele Defizite", betonte Hochbauamtsleiter Andreas Bayer in der jüngsten Ausschusssitzung die Notwendigkeit zum Handeln. Zwar seien einige Mängel in den vergangenen Jahren behoben worden – wie das Flachdach mit Oberlichtern und Brandschutz durch neue Notausgänge –, es bleibe aber noch genug zu tun. Umkleide- und Duschräume müssten saniert werden, der Einbau einer barrierefreien Toilettenanlage sei ebenso erforderlich wie die Modernisierung der Küche. "Außerdem sind die technischen Anlagen veraltet."

Eigenanteil von von 718.000 Euro

Rainer Benz vom Büro Dorner und Partner aus Altensteig zählte weitere Maßnahmen auf - Bühne, Wärmeabzugsanlage, Oberlichter in den Fluren und – als "größter Batzen" – die komplette Sanitärinstallation. Kalkuliert wird mit Aufwendungen von drei Millionen Euro.

Der größte Teil der Kosten wird durch staatliche Förderprogramme finanziert (Stadtsanierung, Ausgleichsstock, Sportstätten-Investitionspaket), sodass die Stadt nur noch Eigenmittel in Höhe von 718.000 Euro aufbringen muss. "Bei einer so hohen Förderquote sollten wir das Vorhaben in Angriff nehmen", sprach sich Dieter Renz (FW) für eine baldige Umsetzung aus. Ob schon Fachplaner benannt worden seien, wollte Tobias Schmid (CDU) wissen. Zuerst müsse der Gemeinderat in der Sitzung am 23. März seine Zustimmung geben, beschrieb Bayer den nächsten Schritt. In der Aprilsitzung könnte man die Honorarfrage klären, danach die Arbeiten ausschreiben "und vielleicht schon im Spätherbst dieses Jahres starten".

SPD-Stadtrat Hartmut Hobler regte an, in einem Aufwasch den "potthässlichen" Betonboden der nebenan gelegenen Markgrafen-Grundschule zu streichen und stieß damit beim Hochbauamtsleiter auf wenig Gegenliebe. Der Empfehlungsbeschluss an den Altensteiger Gemeinderat wurde einstimmig gefasst.