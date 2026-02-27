Millionen-Gewinn: 75 Millionen aus Eurojackpot gehen nach Baden-Württemberg

Ein Spieler oder Spielerin aus dem Landkreis Heilbronn hat beim Eurojackpot abgeräumt. Welche Ratschläge es für den Umgang mit dem Geld gibt.
Stuttgart - Der mit fast 75 Millionen Euro gefüllte Eurojackpot ist in Baden-Württemberg geknackt worden. Ein Spieler oder eine Spielerin tippte auf die richtigen Zahlen und kann sich nun auf den Mehrfach-Millionengewinn freuen. Das teilte Westlotto mit. Die Gewinnzahlen lauteten 7, 17, 19, 28, 47, als Eurozahlen wurden 2 und 7 gezogen. Der Jackpot war mit rund 74,8 Millionen Euro gefüllt.