Millionen für den Bahnausbau: Das Basler Herzstück soll später kommen

Eine reduzierte Form des Basler Herzstücks, eine Durchmesserlinie zwischen dem Bahnhof Basel SBB und dem Badischen Bahnhof, soll erst nach 2045 realisiert werden.
Die unterirdische Durchmesserlinie mit einem Tiefenbahnhof am Bahnhof Basel SBB erscheint in der Botschaft 2031 und nicht in der Botschaft 2027. Der Schweizer Bundesrat will zusammen mit beiden Basel eine alternative Lösung zum sogenannten Herzstück erarbeiten und mit der Botschaft 2031 eine erste Etappe beschließen, wie er jetzt in einem Faktenblatt darlegt.