Millionen für den Bahnausbau: Das Basler Herzstück soll später kommen

Eine reduzierte Form des Basler Herzstücks, eine Durchmesserlinie zwischen dem Bahnhof Basel SBB und dem Badischen Bahnhof, soll erst nach 2045 realisiert werden.

Die unterirdische Durchmesserlinie mit einem Tiefenbahnhof am Bahnhof Basel SBB erscheint in der Botschaft 2031 und nicht in der Botschaft 2027. Der Schweizer Bundesrat will zusammen mit beiden Basel eine alternative Lösung zum sogenannten Herzstück erarbeiten und mit der Botschaft 2031 eine erste Etappe beschließen, wie er jetzt in einem Faktenblatt darlegt.

Die Projekte in der Botschaft 2031 würden teilweise vor dem Jahr 2045 in Bau, jedoch erst nach 2045 in Betrieb gehen, wie es weiter heißt. Für die unterirdische Durchmesserlinie sind dem Bundesrat zufolge 1,6 Milliarden Franken veranschlagt. Derweil ist der umstrittene Rheintunnel, dessen Auftauchen im Gutachten Weidmann für Kritik sorgte, in der Liste der Projekte mit Realisierungshorizont ab dem Jahr 2045 aufgeführt. Die Kosten sollen rund zweieinhalb Milliarden Franken betragen. Der Tunnel ist an der Wahlurne bereits abgelehnt worden. Für die Botschaft 2027 sieht der Bundesrat in Basel den Ausbau am Bahnhof SBB mit Publikumsanlage und Westkopf sowie den Neubau der Margarethenbrücke vor. Dafür sind 900 Millionen Franken vorgesehen.

Beide Basel erfreut

Beide Basel und die Handelskammer beider Basel zeigen sich in einer gemeinsamen Mitteilung erfreut über die Ankündigung: Der Bundesrat anerkenne damit den Ausbaubedarf der Region und die Notwendigkeit einer direkten unterirdischen Verbindung zwischen den Bahnhöfen. „Das zeigt, dass die Region mit der Fokussierung auf dem richtigen Weg ist.“ Mit den rund zweieinhalb Millionen Franken können die Planungen nun zügig weitergehen und erste Realisierungsschritte folgen.

„Ziel der Region ist es, dass bis in rund 25 Jahren eine trinationale S-Bahn entsteht, welche die größten Verkehrsengpässe beseitigt und die drei Länder grenzüberschreitend funktional miteinander verbindet“, heißt es in der Stellungnahme. Und weiter: Der Austausch mit Bundesbern sowie die darauffolgende Fokussierung hätten sich gelohnt.

Abgespeckte Version

Das nun angestrebte Projekt der Durchmesserlinie bildet eine abgespeckte Version zum ursprünglich von den beiden Basel angestrebten Herzstück. Nachdem der Weidmann-Bericht dieses Vorhaben als nicht realistisch einstufte, machten sich die beiden Basel für die Durchmesserlinie als günstigere Variante stark.

Vergangenen Dezember hatte sich ein Verkehrsplaner für eine andere Lösung eingesetzt. Denn: Das Herzstück würde Basel nichts bringen, wie der pensionierte Verkehrsplaner Paul Stopper erklärte. Er hatte die 2014 fertiggestellte Zürcher Durchmesserlinie mitgestaltet. Ihm zufolge wäre eine direkte Verbindung zwischen den Basler Bahnhöfen unter dem Rhein hindurch aufgrund des großen Gefälles sehr teuer.

Oberirdische Ringbahn

Der Experte verwies im Gespräch mit dem SRF Regionaljournal auf eine Höhendifferenz von 55 Metern bei einer Unterquerung. „Das bringt einfach nichts, wenn man keine Haltestelle hat“, so Stopper. Eine oberirdische Ringbahn via St. Johann und Rhein wäre sinnvoller. „Und dann muss man sich fragen: Ist das Bedürfnis, vom Bahnhof SBB zum Badischen Bahnhof zu kommen, das wichtigste Thema in Basel?“ Das sei es eben nicht, so der Experte, der sich für einen oberirdischen Ausbau ausspricht. So müsste an zwei Orten angesetzt werden. Im Norden, wo es von Deutschland kommend eine Abzweigung zum EuroAirport brauche. Der zweite Teil seines Ansatzes ist in Basel selbst verortet. Eine Art Ringbahn soll den Badischen Bahnhof mit dem Bahnhof Basel SBB verbinden, und zwar via St. Johann mit einer Brücke über den Rhein.