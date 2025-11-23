Millionen einsparen als Ziel: AfD stellt Antrag auf Personalabbau im Lahrer Rathaus

Die Gemeinderatsfraktion möchte unter anderem eine temporäre Nachbesetzungssperre in der Lahrer Verwaltung durchsetzen.
Die AfD-Fraktion im Lahrer Gemeinderat hat bei der Stadtverwaltung einen Antrag eingereicht, der das Ziel verfolgt, Stellen im Rathaus – und damit Personalkosten – einzusparen. Wie aus dem Antrag hervorgeht, vermutet die Fraktion das „Vorhandensein ungenutzter Effizienzpotenziale“. Man reagiere damit auf die „prekäre Finanzsituation der Stadt und die Tatsache, dass die Personalkosten mehr als 30 Prozent des städtischen Haushalts ausmachen“, so die Lahrer AfD in einer Pressemitteilung.