Millionen-Einbruch: Tresorraum nach Millionen-Einbruch frei - keine heiße Spur

2 Wochenlange Suche nach der Nadel im Heuhaufen - jetzt ist der Tresorraum wieder frei







Gelsenkirchen - Eineinhalb Monate nach dem spektakulären Millionen-Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen hat die Staatsanwaltschaft den Tresorraum der Bank wieder freigegeben. Bei dem Einbruch hatten Unbekannte Ende Dezember mehr als 3.000 Schließfächer im Tresorraum aufgebrochen, nachdem sie ein Loch in eine dicke Betonwand gebohrt hatten. Die Einbrecher flohen mit Gold, Bargeld und anderen Wertsachen in Millionenhöhe. Die Polizei sucht weiter nach einer heißen Spur.