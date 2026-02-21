Nach dem spektakulären Einbruch in eine Gelsenkirchener Sparkasse fühlt sich eine Kundin doppelt getroffen: Für einen Überbrückungskredit soll sie mehr als sieben Prozent Zinsen zahlen.
Gelsenkirchen - Nach dem spektakulären Millionen-Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen verlangt die Bank von einer geschädigten Kundin nach Angaben der Frau mehr als sieben Prozent Zinsen für einen Überbrückungskredit. "Ich hätte erwartet, wenn die Sparkasse von Unterstützung redet, dass man dieses Darlehen zinsfrei bekommt", sagte die 57-jährige Astrid Kaiser einem dpa-Reporter.