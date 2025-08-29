Milliardenprojekt US-Hospital: Betonierte Bündnistreue

Nahe dem Stützpunkt Ramstein entsteht das größte US-Militärkrankenhaus außerhalb der Vereinigten Staaten. In schwierigen transatlantischen Zeiten gilt die Klinik auch als strategisches Bekenntnis.
Weilerbach - Das deutsch-amerikanische Verhältnis war schon einmal besser. Ob Handelsfragen oder Geopolitik – die Liste der Reibungspunkte ist lang. Und doch gibt es Orte, an denen die Partnerschaft unerschütterlich wirkt. Weilerbach in Rheinland-Pfalz ist so ein Ort. Zwischen Wald und Feldern errichten die USA hier das größte Militärkrankenhaus außerhalb der Vereinigten Staaten - und einen wichtigen Baustein im transatlantischen Beziehungsgefüge.