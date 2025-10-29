Milliarden für Abfindungen: Mercedes will bei Sparprogramm „eher nachschärfen als nachlassen“

Mercedes-Benz investiert Milliarden in Personalabbau, um perspektivisch die Kosten zu senken. Finanzchef Harald Wilhelm deutet an, dass die Sparziele noch verschärft werden könnten.
Mercedes-Benz hat im dritten Quartal 2025 tief in die Tasche gegriffen, um sein Personalabbauprogramm voranzutreiben. Allein zwischen Juli und September wurden 876 Millionen Euro für das auf Freiwilligkeit basierende Abfindungsprogramm in Deutschland sowie für Optimierungsmaßnahmen im Ausland verbucht. Das sei „ein guter Fortschritt“ bei dem Plan, Personalkosten zu reduzieren“, sagte Finanzchef Harald Wilhelm, aber kein Grund, nachzulassen.