Militärzusammenarbeit: Finnisches Parlament billigt Verteidigungsabkommen mit USA

Vergangenes Jahr ist Finnland Nato-Mitglied geworden. Nun folgt eine wichtige Militärvereinbarung mit den USA.









Helsinki - Das finnische Parlament hat ein Abkommen über die militärische Zusammenarbeit mit den USA gebilligt. Der Reichstag in Helsinki gab dem Abkommen (DCA) in einer Plenarsitzung seine Zustimmung. US-Außenminister Antony Blinken und der finnische Verteidigungsminister Antti Häkkänen hatten die Vereinbarung bereits im Dezember in Washington unterzeichnet - die für das Inkrafttreten notwendige Billigung des finnischen Parlaments stand bislang aber noch aus.