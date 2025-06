Militärmusik in Meßstetten: Drei Orchester unterhalten an vier Tagen

Das Vorhaben der Städte Meßstetten und Balingen sowie der Gemeinden Nusplingen und Schwenningen mit dem Zentrum Militärmusik der Bundeswehr findet vom 23. bis 26. Juni statt. Teilnehmende Orchester sind das Marinemusikkorps Wilhelmshaven, das Heeresmusikkorps Ulm, das Luftwaffenmusikkorps Erfurt sowie der Spielmannszug des Musikkorps der Bundeswehr. Die Erlöse der Veranstaltungen sind für gemeinnützige Zwecke bestimmt.

Die viertägige Veranstaltungsreihe mit insgesamt neun Veranstaltungen startet am Montag, 23. Juni, um 17 Uhr mit einem Sternmarsch und dem Platzkonzert auf dem Rathausplatz in Meßstetten. Die Woche der Militärmusik eröffnet Schirmherr Bürgermeister Frank Schroft. Ab 19.30 Uhr werden das Heeresmusikkorps Ulm und das Luftwaffenmusikkorps Erfurt ein Konzertprogramm mit Werken aus verschiedenen Genres in der Heuberghalle Meßstetten präsentieren. Am Dienstag, 24. Juni, gibt es drei verschiedene Konzerte. Ab 11 Uhr musiziert das Marinemusikkorps Wilhelmshaven unter der Leitung des Fregattenkapitäns Matthias Prock ausschließlich für Schülerinnen und Schüler zweier weiterführender Schulen in der Heuberghalle Meßstetten. Ab 19.30 Uhr tritt das Blechbläserquintett des Luftwaffenmusikkorps Erfurt beim Kammermusikkonzert im Grafensaal der Burg Hohenzollern auf.

Als einziger Gemeinde im Landkreis Sigmaringen ist es Schwenningen auf dem Heuberg gelungen, eines dieser Konzerte ausrichten zu dürfen. Nicht nur der Bürgermeister des Strohparkdorfes, Ewald Hoffmann, rührt seit Wochen bei jeder Gelegenheit die Werbetrommel. Beim Konzert werden ab 19.30 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Kolumban mehr als 550 Sitzplätze zur Verfügung stehen. Das Marinemusikkorps Wilhelmshaven gibt ein Kammermusikkonzert. In unterschiedlichen Besetzungen erklingen Originalwerke und Bearbeitungen für Blech- und Holzbläser und das dazugehörige Schlagwerk. Auch die Schwenninger Mönch-Orgel wird zum Klingen gebracht.

Am Mittwoch, 25. Juni, erwartet die Zuhörer in der Festhalle in Hartheim ab 15 Uhr ein Schmankerl. Das Heeresmusikkorps Ulm präsentiert sich dort in der volkstümlichen Egerländer-Besetzung. Ebenfalls am Mittwoch, 25. Juni, ist auf dem Rathausplatz in Nusplingen ab 19.30 Uhr ein Open-Air-Konzert des Luftwaffenmusikkorps Erfurt vorgesehen. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Festhalle statt. Am Donnerstag, 26. Juni, gibt es ab 11 Uhr ein Lunch-Konzert bei der Interstuhlarena in Tieringen mit sieben Musikern von „Plietsch7“ des Marinemusikkorps Wilhelmshaven.

Großes Finale beschließt die Musikwoche

Das große Finale findet am Donnerstagabend ab 19.30 Uhr in der Volksbankmesse Balingen statt. Dann formieren sich die Musikerinnen und Musiker von Heer, Marine und Luftwaffe unter der Leitung von Oberst Christoph Scheibling zu einem Ensemble und geben ein gemeinsames Konzert.