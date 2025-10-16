Militärkampagne gegen Kartelle: Trump will Drogenschmuggler auch an Land bekämpfen

1 Trump will Drogenschmuggler auf dem Meer und an Land bekämpfen lassen. (Archivbild) Foto: Alex Brandon/AP/dpa Schon die tödlichen Angriffe des US-Militärs auf mutmaßliche Drogenschmuggler-Boote in der Karibik erzürnten Venezuelas Regierung. Nun will Donald Trump den Kampf gegen die Kartelle noch ausweiten.







Washington - Neben den tödlichen Angriffen des US-Militärs auf mutmaßlich mit Drogen beladene Boote in der Karibik hat Präsident Donald Trump auch die Bekämpfung von Rauschgiftschmugglern an Land angekündigt. Es gebe zahlreiche Drogen, die von Venezuela übers Meer auf den Weg in die USA gebracht würden, "aber wir werden sie auch auf Land stoppen", sagte er im Weißen Haus.