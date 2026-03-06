Ein Bunker im Herzen Teherans, genutzt von Irans Elite - jetzt war er Ziel eines israelischen Angriffs. Damit will Israel laut eigenen Angaben Irans Führung und deren Fähigkeiten weiter schwächen.

Teheran/Tel Aviv - Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge den unterirdischen Militärbunker des getöteten Staatsoberhaupts und Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei angegriffen. Der unterirdische Komplex befinde sich unter iranischen Regierungsgebäuden im Zentrum der Hauptstadt Teheran, teilte das israelische Militär mit.

Irans Staatsoberhaupt wurde vor fast einer Woche bei den israelischen und US-Luftangriffen im Iran getötet. Sein nun von rund 50 israelischen Kampfjets angegriffener Bunker sei von hochrangigen Vertretern der iranischen Führung genutzt worden. Er habe der Regierung "als Basis für militärische Aktivitäten" gedient, teilte Israels Armee weiter mit.

Der Bunker soll sich den Angaben zufolge unterhalb mehrerer Straßen erstreckt und zahlreiche Eingänge gehabt haben. Der Angriff auf den Komplex schwäche "die Führungs- und Kontrollfähigkeiten des Regimes" weiter, erklärte das israelische Militär.

In Teheran berichteten Augenzeugen von heftigen Explosionen und Erschütterungen, die in vielen Wohnungen zu spüren waren.

Es gab zunächst keine Angaben zu Opfern. Israels Luftwaffe hatte in den vergangenen Tagen auch wichtige Regierungsgebäude, die oberhalb des Bunkers liegen sollen, angegriffen.