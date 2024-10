Militärhilfe: Selenskyj dringt bei Nordischem Rat auf Nato-Einladung

1 Immer wieder fordert der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Einladung zum Nato-Beitritt - bisher ohne Erfolg. (Archivbild) Foto: Virginia Mayo/AP/dpa

Der ukrainische Präsident kämpft trotz geringer Aussichten weiter um eine Einladung für die Nato-Mitgliedschaft. Nun bittet er in Island mehrere Regierungschefs, auf Deutschland einzuwirken.









Reykjavik - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei einem Treffen mit Regierungschefs des Nordischen Rates in Island erneut mit Nachdruck auf eine Einladung für sein Land zur Nato-Mitgliedschaft gedrungen. Kiew erwarte keinen Nato-Beitritt während des laufenden russischen Angriffskriegs, sehr aber wohl eine Einladung zur Mitgliedschaft als konkretes Zeichen, sagte Selenskyj in seiner auch im sozialen Netzwerk X veröffentlichten Rede in Reykjavik.