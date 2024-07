Militärhilfe: Pistorius appelliert an Nato: Mehr Ukraine-Hilfe nötig

1 Verteidigungsminister Boris Pistorius auf dem Nato-Gipfel Foto: Amanda Andrade-Rhoades/Lehtikuva/dpa

Deutschland hat 2025 weniger Geld für die militärische Ukraine-Hilfe eingeplant und die Mittel sind jetzt schon knapp. Der Verteidigungsminister fordert: Alle sind in der Pflicht.









Washington - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat die Nato-Partner zu verstärkter militärischer Unterstützung der Ukraine aufgerufen. Nach den Haushaltsplanungen gebe es in der deutschen Finanzierung "keine Lücke in dem Sinn", es gebe aber einen kleineren Betrag als in diesem Jahr, sagte der SPD-Politiker am Rande des Nato-Gipfels in Washington. Gemeinsame Aufgabe sei es, "der Ukraine mit dem zu helfen, was sie braucht, aber auch mit dem, was wir uns leisten können".