Militär: China verurteilt zwei Ex-Verteidigungsminister zum Tode

Lange war das Schicksal zweier früherer Verteidigungsminister Chinas ungewiss. Ein Gericht hat Li Shangfu und Wei Fenghe nun verurteilt.
Peking - China hat gegen zwei seiner früheren Verteidigungsminister die Todesstrafe mit Strafaufschub verhängt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, verurteilte das Militärgericht der Volksrepublik Li Shangfu und dessen Vorgänger Wei Fenghe wegen Korruption zum Tode mit einem zweijährigen Vollstreckungsaufschub. Nach Ablauf dieser Frist werde die Strafe in lebenslange Haft umgewandelt.