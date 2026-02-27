Militär-Boom: Wie der Bodensee zur Rüstungshochburg wird

Zeppeline, Urlauber, aber auch Panzer und Raketen: Rund um den Bodensee brummt die Rüstungsindustrie, neue Jobs entstehen. Doch nicht jeder sieht den Militär-Boom unkritisch.
Bekannt ist der Bodensee vor allem als idyllische Urlaubsregion mit Zeppelinen und Segelschiffen. Doch an den Ufern reihen sich auch wichtige Standorte für die Rüstungsindustrie. Hinter Zäunen und Werksmauern arbeiten Menschen an Motoren für Panzer, an Flugabwehrsystemen, an Technologien für Verteidigungsstrategien und Einsatzplänen.