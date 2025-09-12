Milchhüsli Kürnberg: Ein Raum für Begegnung und Kultur soll in Kürnberg entstehen

Nach dem Rückzug des Markus-Pflüger-Zentrums aus dem Dorfladen in Schopfheim-Kürnberg zeichnet sich eine neue Lösung fürs „Milchhüsli“ ab.

Der Dorfladen ist bis Ende Juli im „Milchhüsli“ untergebracht gewesen. Die privaten Betreiber hatten sich aus wirtschaftlichen Gründen zurückgezogen,wie Ortsvorsteher Peter Ulrich in der Sitzung des Ortschaftsrats Kürnberg berichtete. Das Markus-Pflüger-Zentrum erweiterte das Angebot um ein Bistro. Letztlich geholfen hat es nicht, denn auch dieser Anbieter beendete das Engagement.

Die rege Dorfgemeinschaft lässt sich mit ihrer Idee für eine sinnvollen Verwendung ihres Dorfmittelpunktes nicht beirren und hat in Absprache mit der Gemeindeverwaltung ein neues Nutzungskonzept erstellt. Ein Raum für Begegnung und Kultur soll dort entstehen, wie Vorstand Florian Lüttner vom Kulturförderverein erklärte. Mit einem Vereinsheim für Kulturförderverein, Schiebenächt und Feuerwehr, einem Treffpunkt für die Bürger sowie Veranstaltungen für die Menschen aus dem weiteren Umkreis.

Konkretes wird bereits geplant: ein Adventssingen, Kürbisschnitzen, Kartenspiele, Metzgete und Fondue oder ein Floristikworkshop. In einer Gruppe des Dorfes soll über weitere Angebote nachgedacht werden.

Noch kein Mietvertrag

15 Termine sind bereits geplant, obwohl noch kein Mietvertrag besteht. Der soll aber in naher Zukunft mit der Schopfheimer Verwaltung geschlossen werden. Zu den möglichen Mietkonditionen gab es auch auf Anfrage der Bürger von Ulrich keine Auskunft. „Eine faire Höhe“ stehe im Raum.

Hoffnung: Pilotphase von zwei Jahren

Mietparteien sind der Kulturförderverein und die Schiebenächt. Sie teilen sich die Kosten und hoffen darauf, mit der Stadt eine Pilotphase von zwei Jahre aushandeln zu können. Diese Zeit wird benötigt, um zu sehen ob das Engagement ankommt.

Einstimmig gutgeheißen hat der Ortschaftsrat Kürnberg die Idee in seiner Sitzung. Einzelne Mitglieder wollen, wie sie sagten, auch aktiv unterstützen. Allerdings gelte es zu bedenken, dass zu viele Angebote sich die Besucher gegenseitig wegnehmen könnten, hieß es aus dem Ratsrund.