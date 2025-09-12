Milchhüsli Kürnberg: Ein Raum für Begegnung und Kultur soll in Kürnberg entstehen

Nach dem Rückzug des Markus-Pflüger-Zentrums aus dem Dorfladen in Schopfheim-Kürnberg zeichnet sich eine neue Lösung fürs „Milchhüsli“ ab.
Der Dorfladen ist bis Ende Juli im „Milchhüsli“ untergebracht gewesen. Die privaten Betreiber hatten sich aus wirtschaftlichen Gründen zurückgezogen,wie Ortsvorsteher Peter Ulrich in der Sitzung des Ortschaftsrats Kürnberg berichtete. Das Markus-Pflüger-Zentrum erweiterte das Angebot um ein Bistro. Letztlich geholfen hat es nicht, denn auch dieser Anbieter beendete das Engagement.