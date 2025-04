Milan Petrovic von den Stuttgarter Kickers: Hoffenheim-Kenner, Wörle-Fan und Martin Hägele als Mentor

1 Milan Petrovic behauptet sich im Zweikampf mit Offenbachs Stürmer Ron Berlinski. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Es lief nicht alles glatt in der Karriere von Milan Petrovic – nun hat er sich einen Stammplatz in der Abwehr der Stuttgarter Kickers erkämpft. Was hält er von der neuen Dreierkette? Wie schätzt er die Chancen im Duell bei seinem Ex-Club TSG Hoffenheim II ein?









Er kennt die Spieler. Er kennt den Trainer. Deshalb räumt Milan Petrovic gleich zu Beginn mit einem immer wieder einmal kursierenden Gerücht auf, die TSG 1899 Hoffenheim II hätte womöglich gar kein Interesse an der dritten Liga. „Die wollen alle unbedingt aufsteigen. Sie werden alles raushauen – gerade auch gegen uns“, sagt der Innenverteidiger des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers vor dem Schlagerspiel am kommenden Sonntag (14 Uhr) im Dietmar-Hopp-Stadion. Seine Ambitionen hat das Team von Coach Vincent Wagner am Dienstag mit dem 4:0 in Trier unterstrichen, der Vorsprung auf die Blauen wuchs auf elf Punkte an.