Mikrochip im Essen gefunden: „Ich bin am Boden zerstört“ – Rennpferd endete in türkischer Suppenküche

Ein preisgekröntes Rennpferd ist in der Türkei nach einer Verletzung geschlachtet und nichtsahnenden Gästen einer Suppenküche serviert worden.
Ein preisgekröntes Rennpferd ist in der Türkei nach einer Verletzung geschlachtet und nichtsahnenden Gästen einer kommunalen Suppenküche serviert worden. Medienberichten zufolge flog der Fall auf, nachdem ein Gast der Suppenküche in Mersin im Süden des Landes einen Gegenstand in seiner Suppe gefunden und die Behörden eingeschaltet hatte. Der Gegenstand stellte sich als Mikrochip heraus.