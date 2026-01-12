Miguel Klauß: Strafbefehl wegen Volksverhetzung gegen AfD-Abgeordneten beantragt

Der Landtag hob im Mai vergangenen Jahres die Immunität des AfD-Politikers auf und ermöglichte so die Strafverfolgung, einen Monat später folgte der Antrag auf einen Strafbefehl. Außer Volksverhetzung werden Klauß auch Belohnung und Billigung von Straftaten sowie eine Straftat nach dem Kunsturhebergesetz vorgeworfen. Klauß ist in verschiedenen Portalen aktiv, auf der Plattform Tiktok folgt ihm eine halbe Million Menschen.