Migrationspolitik: Weniger Asyl-Erstanträge im ersten Halbjahr 2025

Der Trend verstärkt sich: Weniger Menschen kommen mit einem Schutzbegehren nach Deutschland. Das hat auch mit der neuen Lage in Syrien zu tun.







Berlin - Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist in den ersten sechs Monaten dieses Jahres deutlich gesunken. Das geht aus aktuellen Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) hervor. Danach stellten im ersten Halbjahr 61.336 Menschen erstmals einen Antrag auf Schutz in Deutschland. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über den Rückgang von knapp 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum berichtet. Die Zahlen liegen auch der Deutschen Presse-Agentur vor.