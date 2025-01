Migrationspolitik: US-Behörden beginnen Einsätze gegen Migranten in Chicago

Wahlkampf Hält "Brandmauer"? Merz grenzt sich in Anträgen von AfD ab

Unionskanzlerkandidat Merz strebt eine Wende in der Migrationspolitik an. Ankündigungen folgen nun über 30 Forderungen in Anträgen – mit einer klaren Ansage gegenüber einer Partei. Wie geht es weiter?