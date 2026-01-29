Migrationspolitik: Rapperin Nicki Minaj zeigt stolz die Trump Gold Card

Nicki Minaj zeigt eine goldene Trump-Karte und feiert den Präsidenten. In sozialen Medien stößt dies auf Kritik. In der Vergangenheit äußerte sich die Musikerin aus der Karibik kritisch.
Washington - Rapperin Nicki Minaj hat nach eigenen Angaben eine "Trump Gold Card" erhalten. Die 43-Jährige veröffentlichte zunächst auf X ein Foto der goldfarbenen Karte. Das Weiße Haus griff den Beitrag auf und verbreitete ihn weiter, verbunden mit einem Link zur Internetseite des Programms. Mit der "Trump Gold Card" können sich vermögende Ausländer gegen Zahlung von einer Million US-Dollar ein Aufenthaltsrecht in den USA sichern. Das System ähnelt der bekannten Green Card.