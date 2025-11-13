Erstmals seit zwölf Jahren bezieht die Bischofskonferenz in den USA Stellung zur Politik des Präsidenten. Mit deutlichen Worten prangern die Bischöfe Trumps Massenabschiebungen an.
Baltimore - Die Konferenz der Bischöfe in den USA hat in einer seltenen Erklärung den Umgang der Regierung unter Präsident Donald Trump mit Migranten kritisiert. "Wir lehnen die wahllose Massenabschiebung von Menschen ab", hieß es in der Mitteilung der jährlichen Bischofskonferenz in Baltimore, "wir beten für ein Ende der entmenschlichenden Rhetorik und Gewalt".