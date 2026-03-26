Migration und Integration: Flüchtlinge in Oberndorf – wer sie sind und woher sie kommen

492 Flüchtlinge lebten Anfang 2026 in Oberndorf – wer sie sind, woher sie kommen, und wie viele in den Stadtteilen untergebracht sind.

Dichter Rauch, Flammen schlagen aus den Fenstern, ein Bewohner wird verletzt: In der Flüchtlingsunterkunft in der Wettestraße kam es im November 2025 zu einem verheerenden Brand. Wo die betroffenen Bewohner stattdessen untergebracht wurden, und was es sonst rund ums Thema Flüchtlinge und Integrationsmanagement in Oberndorf zu berichten gibt, war im Verwaltungsausschuss zu erfahren.

Von den 492 Flüchtlingen, die Stand Januar 2026 in Oberndorf lebten und in die Zuständigkeit des Integrationsmanagements fallen, stammen 280 aus der Ukraine, berichtete Gloria Henze, Sachgebietsleiterin Standesamt und Soziales, den Stadträten. Die anderen stammen aus Ländern wie Syrien, Irak, Afghanistan, Nigeria, Gambia, Somalia und der Türkei (häufig kurdisch). Die Zahl liege auf Vorjahresniveau.

FWV-Stadträtin Sabine Jaud hatte sich nach der Verteilung der Flüchtlinge auf die Stadtteile erkundigt. Die sieht, was die nicht privat Untergebrachten angeht, laut Stadtverwaltung wie folgt aus: 276 sind in der Kernstadt untergebracht, 49 in Aistaig, 17 in Altoberndorf, zehn in Beffendorf und jeweils 20 in Boll, Bochingen und Hochmössingen.

Epfendorf wird mitbetreut

Die Betreuung durch das Integrationsmanagement, bestehend aus Maike Kigozi, Karin Schmidtke und Biljana Pavlovic, umfasse sowohl Personen in städtischen als auch in privaten Unterkünften. Dabei gehe es um Beratung und Einzelfallhilfe, Unterstützung bei der Selbstständigkeit und Begleitung in Sachen Sprache, Bildung und Arbeit. Seit 2025 werde auch die Gemeinde Epfendorf mitbetreut. Ergänzend leiste auch die Initiative „Offene Hände“ wichtige Hilfe zur Unterstützung der Flüchtlinge.

Unsere Empfehlung für Sie Gemeinderat Oberndorf Die Villa Graf wird neue Bleibe für Flüchtlinge Nach Baumaßnahmen sollen rund 30 Personen in das bisher unbewohnte Gebäude einziehen. Auch wird es Gespräche mit dem Landkreis für eine Sammelunterkunft geben. Diese soll später noch weitere Zwecke erfüllen können.

Was die Finanzierung des Integrationsmanagements angehe, so habe man einen Förderantrag für 1,6 Stellen gestellt, was einem Zuschuss von rund 96 500 Euro entspräche. Über die Soforthilfe Ukraine wolle man außerdem eine Förderung für die restlichen 0,5 Stellen beantragen, hieß es.

Welchen Status haben die Flüchtlinge?

157 der Flüchtlinge in Oberndorf verfügen laut Henze über einen Aufenthaltstitel, etwa die Flüchtlingsanerkennung oder einen subsidiären Schutzstatus, 56 befinden sich noch im Asylverfahren oder verfügen über eine Duldung.

Letztere benötigten für die Aufnahme einer Beschäftigung meist eine explizite Arbeitserlaubnis. Bei Personen mit einer Duldung könnten im Einzelfall auch Arbeitsverbote ausgesprochen oder Leistungen gekürzt werden, klärte Henze über die Hürden in Sachen Arbeitsmarktzugang auf.

Das fällt auf

Alleinerziehende und kriegsgeflüchtete Familien, häufig unvollständig, prägten die Bewohnerschaft, berichtete Gloria Henze. Was Familiennachzug angehe, so seien es 2024 drei Personen gewesen und 2025 eine. Hinzu kämen Angehörige einkommensschwacher Gruppen, wie Roma, aus stabilen Regionen wie den Karpaten.

Unter den Flüchtlingen sei ein erhöhter Anteil an Senioren zu verzeichnen, die spezielle Hilfen brauchen, Grundsicherung beziehen und teilweise einen hohen Pflegebedarf haben, wie Gloria Henze mitteilte.

Oftmals würden die Flüchtlinge über Zeitarbeitsfirmen in den Arbeitsmarkt einsteigen. Ein entscheidender Faktor sei die Verfügbarkeit einer verlässlichen Kinderbetreuung. Typischerweise nehme der Vater zuerst eine Arbeit auf, während die Mutter nach Klärung der Kinderbetreuung Sprachkurse besuche oder in Minijobs einsteige. Problematisch bleibe fehlender Familiennachzug, insbesondere für afghanische Frauen, so Henze.

Ob mancher Flüchtling seinen Lebensunterhalt zeitnah selbst bestreiten könne, wollte FWV-Stadtrat Dieter Rinker im Verwaltungsausschuss wissen. Das bestätigte Gloria Henze. So fänden beispielsweise viele Eltern zeitnah eine Arbeitsstelle. Das konnte SPD-Stadträtin Nicole Saile mit einem Paradebeispiel aus ihrem persönlichen Umfeld untermauern.

Wie ging es nach dem Brand weiter?

Was den Brand in der Wettestraße 5 angehe, der sich im November 2025 ereignet hat, so habe man schnell reagiert und alle Bewohner schnell in der Rosenbergstraße 8, der Villa Graf, untergebracht. Zwei der bisherigen Bewohner hätten inzwischen entweder eine eigene Wohnung gefunden oder Deutschland verlassen.

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Als Teil des Präventionskonzepts kläre das Integrationsmanagement die Bewohner von Unterkünften über Gefahrenquellen wie Heizlüfter und offenes Feuer auf. Außerdem sei für eine flächendeckende Ausstattung mit Rauchmeldern und Feuerlöschern gesorgt, und es fänden regelmäßige Kontrollen in den Unterkünften statt.

Ein besonderes Angebot, das sich etabliert habe, sei das Frauenfrühstück, das in Kooperation mit den Kolleginnen aus dem Sachgebiet Kultur, Jugend und Senioren angeboten werde und eine gute Gelegenheit zur Begegnung und zum Austausch biete. Das nächste Frauenfrühstück findet bereits am Samstag, 28. März, statt.