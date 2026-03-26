Migration und Integration: Flüchtlinge in Oberndorf – wer sie sind und woher sie kommen

492 Flüchtlinge lebten Anfang 2026 in Oberndorf – wer sie sind, woher sie kommen, und wie viele in den Stadtteilen untergebracht sind.
Dichter Rauch, Flammen schlagen aus den Fenstern, ein Bewohner wird verletzt: In der Flüchtlingsunterkunft in der Wettestraße kam es im November 2025 zu einem verheerenden Brand. Wo die betroffenen Bewohner stattdessen untergebracht wurden, und was es sonst rund ums Thema Flüchtlinge und Integrationsmanagement in Oberndorf zu berichten gibt, war im Verwaltungsausschuss zu erfahren.