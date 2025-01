1 Arbeitskräfte vor allem aus Mittel- und Südamerika spielen eine wichtige Rolle in der Landwirtschaft der USA, im Bauwesen und im Gastgewerbe. Foto: Lynne Sladky/AP/dpa

Ob auf Schulhöfen in New York oder Feldern in Kalifornien: Trumps Rückkehr verbreitet Unsicherheit bei Menschen, die ohne gültige Papiere im Land leben. Das hat auch wirtschaftliche Folgen.









Link kopiert



Washington - In den USA sind laut Medienberichten bereits erste Auswirkungen der von Präsident Donald Trump angekündigten Anti-Migrationspolitik spürbar. In Gemeinden mit einem hohen Anteil an Migranten wächst die Unsicherheit.