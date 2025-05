Migration: Trump spricht von Genozid an weißen Bauern in Südafrika

Trump spricht von "Genozid" an weißen Bauern in Südafrika

3 Trump bedient sich bei dem Thema einer Theorie aus rechtsextremen Kreisen. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Für Geflüchtete kennt die US-Regierung kaum Gnade – mit einer auffälligen Ausnahme: weiße Südafrikaner. Die erste Gruppe kam nun per Charterflug in die USA. Trump liefert eine umstrittene Begründung.









Washington - Die erste Gruppe weißer Südafrikaner, denen die US-Regierung Flüchtlingsstatus erteilt hat, ist in der amerikanischen Hauptstadt Washington angekommen. Von dort aus reisen sie in unterschiedliche Bundesstaaten weiter, wo sie sich niederlassen werden, berichteten mehrere US-Medien übereinstimmend – darunter die "New York Times" und die "Washington Post".