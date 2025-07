Migration spielt große Rolle: Viele Oberndorfer Schüler schaffen Mindestniveau nicht – das wird dagegen getan

Viele Grund- und Werkrealschüler in Oberndorf erreichen in Mathematik und Lesen nicht den Mindeststandard. Nun werden am Schulverbund 1,7 Millionen Euro eingesetzt, um das zu ändern.

Die Zahlen sind erschreckend: Im Schnitt der letzten drei Jahre haben 62 bis 71 Prozent der Grundschüler am Oberndorfer Schulverbund den Mindeststandard in Mathematik nicht erreicht. Im Bereich Lesen waren es 63 bis 75 Prozent. Ein Problem, das sich auch an der Werkrealschule (Mathe: 45 bis 55 Prozent, Lesen: 20 bis 36 Prozent) zeigt. Großen Anteil an diesem Ergebnis haben die hohen Migrationszahlen, erfahren wir im Pressegespräch. Stadt und Verbundschule erzählen uns, wie man das Problem nun angeht.

Dass die Grund- und Werkrealschüler bei den Tests so schlecht abschließen, liege nicht an den Lehrern, stellt Schulleiter Michael Schwarz gleich zu Beginn klar. Entscheidend sei vielmehr der hohe Migrationsanteil am Schulverbund.

Zeitweise sieben Vorbereitungsklassen

Bei den Grundschülern liege der bei knapp 65 Prozent und sei damit fast doppelt so hoch wie der Landesdurchschnitt. Zeitweise habe man bis zu sieben Vorbereitungsklassen im Haus gehabt, in denen die Schüler aus dem gesamten Stadtgebiet unterrichtet wurden.

13 Prozent der Schüler hätten dabei gar keine oder nur geringe Deutschkenntnisse und kämen schließlich nach einem bis zwei Jahren mit einem A1-Sprachniveau in die Regelklassen. Das reiche für die einfache Verständigung, nicht aber für Unterricht, macht Schwarz deutlich. Und natürlich wirke sich das dann auch auf die Testergebnisse aus.

Zahlen sollen sich halbieren

Der Schulverbund erfülle damit gleich bei zwei Schularten das Kriterium einer „Schule mit einem besonderen Bedarf“, wie Christoph Rümenapp, Amtsleiter im Bereich Bildung und Sport, es im Pressegespräch ausdrückt.

Nun soll sich die Anzahl der Kinder, die den Mindeststandard in Mathe und Lesen nicht erreichen, nach zehn Jahren halbiert haben. Ein ambitioniertes Ziel, für das es finanzielle Unterstützung von Bund und Land gibt.

Der Stadt als Schulträger wurden im Rahmen des Förderprogramms Startchancen rund 1,7 Millionen Euro für die Grund- und Werkrealschule zugesprochen – geknüpft an die Bedingung, dass der Träger den Betrag um 30 Prozent aufstockt.

Bildungserfolg soll nicht von der Herkunft abhängen

Die Idee des Programms laut Schwarz: Herkunft und Bildungserfolg sollen entkoppelt werden. Die Förderung, die in jährlichen Portionen ausgegeben wird, darf dabei nur für Dinge eingesetzt werden, die nicht originäre Aufgabe des Schulträgers sind. Damit kann sie beispielsweise nicht für Sanierungen oder Ähnliches verwendet werden.

Aktuell befinde man sich in der Analyse des Ist-Zustandes, so Schwarz. Der Prozess werde insgesamt viele Ressourcen binden. Auf die Bestandsaufnahme in Sachen Personal, bauliche Ausstattung und mehr folge die Zielfestlegung für das erste Jahr, woraufhin Maßnahmen zu entwickeln seien. Am Ende müsse dann evaluiert werden, ob und inwieweit die Maßnahmen Wirkung gezeigt hätten, erklärt er das Prozedere.

Zeit- und arbeitsintensiv

Die Umsetzung werde zeit- und arbeitsintensiv sein, kündigt Bürgermeister Matthias Winter an. Das Geld sei aber gut investiert – auch mit Blick auf die spätere Teilhabe der Schüler am Berufsleben.

An der Grundschule werden ab dem kommenden Schuljahr 220 Schüler in acht Regelklassen und zwei Vorbereitungsklassen unterrichtet. An der Werkrealschule werden es 240 Schüler in neun Regelklassen und zwei Vorbereitungsklassen sein.

Mögliche Maßnahmen mithilfe der Förderung

Und wie könnten die Maßnahmen zur Verbesserung der Testergebnisse aussehen? Etwas, das die Lesekompetenz fördere, sei beispielsweise das Laut-Vorlesen. Das könne man in einem Zimmer mit 27 Kindern aber nicht machen, dafür brauche man Kleingruppen und dafür wiederum einen Extra-Raum und pädagogische Assistenten als Begleitung.

Mithilfe der Förderung könnte man dann etwa Lernateliers einrichten, Material finanzieren und pädagogische Assistenten oder FSJler, auch wenn Personal für die Schule schwer zu finden sei, meint Schwarz.

Für die Personalgewinnung wolle man nun eine Agentur einsetzen. Diesbezüglich habe man sich mit rund 15 anderen Schulen im Gebiet des Staatlichen Schulamtes Donaueschingen zusammengeschlossen und beteilige sich mit einem Teil des Schulbudgets.

Synergieeffekte und ein näherer Kontakt

Weitere Synergieeffekte wären aus Schwarz’ Sicht beispielsweise bei der Beschäftigung eines Logopäden möglich, der den Schülern etwa bei Problemen mit der Aussprache hilft. So könnten mehrere Schulen einen Kooperationsvertrag mit einem Logopäden vor Ort schließen, der dann jeweils ein paar Stunden pro Woche an die jeweiligen Schulen kommt.

Auch eine Öffnung des Sozialraums sei Thema, meint der Schulleiter. So sei die Einrichtung eines Cafés in der Schule, in dem sich die Eltern treffen könnten, eine Idee.

Eine weitere Überlegung von Schulseite ist, dass eine Mitarbeiterin des Jugendamtes tageweise in Oberndorf arbeiten könnte, um näher an den Schülern und Eltern dran zu sein. „Denn nahezu alle Fälle, die das Jugendamt in Oberndorf bearbeitet, betreffen Schüler des Schulverbundes“, erklärt Michael Schwarz.

Ob die Anstrengungen sich letztlich gelohnt haben werden, wird sich in neun Jahren zeigen.

Das Startchancen-Programm

Darum geht’s

Mit je etwa 1,3 Milliarden Euro beteiligen sich der Bund und das Land am Startchancen-Programm, das über zehn Jahre läuft. Ziel ist es, besonders sozial- und bildungsbenachteiligten Kindern und Jugendlichen einen Anschub zu geben und für mehr Bildungsgerechtigkeit zu sorgen. Bis zum Ende der Programmlaufzeit soll die Zahl der Schüler, die die Mindeststandards in Mathematik und Deutsch verfehlen, an den Startchancen-Schulen halbiert werden.

Auswahlkriterien

In Baden-Württemberg profitieren etwa 540 Schulen mit rund 134 000 Kindern und Jugendlichen vom Programm. Bewerben können sich die Schulen dabei nicht. Bei der Auswahl wird als Kriterium neben den Ergebnissen in den Leistungstests unter anderem der Anteil der Kinder und Jugendlichen in Bedarfsgemeinschaften und der Schüler mit Migrationshintergrund herangezogen. Der Schulverbund Oberndorf ist nicht die einzige Schule im Kreis Rottweil, die vom Programm profitiert.