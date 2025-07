Migration: Polen rechnet mit Verzögerungen durch Grenzkontrollen

1 Der deutsch-polnische Grenzübergang Stadtbrücke zwischen Frankfurt (Oder) und Slubice. Polens Regierung rechnet mit Behinderungen des Grenzverkehrs durch die am Montag beginnenden Kontrollen an der Grenze. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa Die deutschen Kontrollen an der Grenze zu Polen haben für Ärger im Nachbarland gesorgt. Am Montag wird auch in die andere Richtung kontrolliert - mit Folgen für Autofahrer.







Warschau - Polens Regierung rechnet mit negativen Auswirkungen der am Montag beginnenden Kontrollen an der Grenze zu Deutschland für den Verkehr in der Region. "Wir sind uns bewusst, dass es zu gewissen Verzögerungen an der Grenze kommen wird", sagte Regierungssprecher Adam Szlapka dem Portal Onet.pl. Die Arbeit der Grenzschutzbeamten werde jedoch so organisiert, dass die Unannehmlichkeiten so gering wie möglich ausfallen werden.