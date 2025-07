Migration: Polen: Ab Montag Kontrollen an Grenze zu Deutschland

2 Als Gegenmaßnahme zu deutschen Kontrollen will nun auch die polnische Regierung Überprüfungen einführen. (Archivbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Der polnische Grenzschutz soll künftig Reisende an Polens westlicher Grenze überprüfen. Die Regierung in Warschau reagiert damit auf Grenzkontrollen der deutschen Seite.







Warschau - Polen will vorübergehend Kontrollen an der Grenze zu Deutschland einführen. Eine entsprechende Anordnung des Innenministeriums werde ab kommendem Montag in Kraft treten, sagte Regierungschef Donald Tusk bei einer Kabinettssitzung in Warschau. Auch an der Grenze zum östlichen Nachbarland Litauen soll es künftig Überprüfungen geben.