Migration: Papst gegen strengere Einwanderungsgesetze

1 Der Papst plädiert für eine bessere Steuerung der Migration. Foto: Andrew Medichini/AP

Nach dem Attentat in Solingen gibt es in Deutschland wieder eine Debatte über härtere Einwanderungsregeln. Der Papst hält nicht viel davon. Er plädiert für eine globale Steuerung von Migration.









Rom - Papst Franziskus hat sich gegen eine Verschärfung der Einwanderungsgesetze ausgesprochen. In seiner wöchentlichen Generalaudienz forderte das Oberhaupt der katholischen Kirche stattdessen eine bessere internationale Steuerung von Migration. Zudem müsse Schleusern das Handwerk gelegt werden. Nach dem Messer-Attentat mit mindestens drei Todesopfern in Solingen gibt es auch in Deutschland wieder Debatten über strengere Gesetze.