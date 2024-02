Migration: Mehr als 1,1 Millionen Asylanträge in Europa

1 Migranten gehen über das Gelände der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber des Landes Brandenburg in Eisenhüttenstadt. Foto: Patrick Pleul/dpa

Im vergangenen Jahr haben deutlich mehr Menschen in Europa einen Asylantrag gestellt als noch 2022. Die meisten wollen nach Deutschland.









Link kopiert



Valletta - Die Zahl der Asylbewerber in Europa hat die Marke von einer Million im vergangenen Jahr deutlich überschritten. Die Asylagentur der Europäischen Union mit Sitz auf der Mittelmeerinsel Malta registrierte in den 27 EU-Mitgliedsstaaten sowie in Norwegen und der Schweiz insgesamt 1,14 Millionen Anträge, wie aus dem in Valletta veröffentlichten Jahresbericht hervorgeht. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Plus von 18 Prozent.